Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Penyelam asal Inggris Tewas Tenggelam di Gili Air Lombok Utara

Selasa, 24 Maret 2026 – 18:44 WIB
Tim SAR gabungan mengevakuasi jasad penyelam asal Inggris yang dilaporkan hilang di Gili Air Kabupaten Lombok Utara Provinsi NTB di Lombok Utara, Selasa (24/3/2026). ANTARA/HO-Humas SAR Mataram.

jpnn.com, LOMBOK UTARA - Seorang penyelam asal Inggris Robert Peter, 46, tewas tenggelam di perairan Gili Air Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (24/3). Jasad korban ditemukan oleh tim SAR tadi siang dalam keadaan meninggal.

"Tim SAR gabungan telah mengevakuasi jasad korban," kata Koordinator Unit Siaga SAR Bangsal I Gusti Komang Aryadana di Lombok Utara, Selasa.

Ia menjelaskan korban ditemukan pada pukul 13.20 WITA di kedalaman sekitar 12 meter, tidak jauh dari lokasi awal ia menyelam.

Baca Juga:

Setelah dievakuasi ke daratan, tim medis dari Nusa Medica segera melakukan tindakan darurat berupa Resusitasi Jantung Paru (RJP) pada pukul 13.33 WITA. Namun, nyawa korban tidak tertolong.

“Setelah upaya pertolongan pertama dilakukan secara maksimal, pihak medis menyatakan korban telah meninggal dunia,” ujarnya.

Ia mengatakan penemuan korban dalam waktu singkat ini merupakan hasil sinergi dari berbagai unsur, antara lain Unit Siaga SAR Bangsal, Polairud Polda NTB, Bekangdam IX Udayana, Pos TNI AL Gili Air, Bhabinkamtibmas Gili Air, Manta Dive, komunitas penyelam Gili Air, Damkarmat, BPBD Kabupaten Lombok Utara, Tim Medis Nusa Medica, dan masyarakat setempat

Baca Juga:

Peristiwa nahas ini bermula ketika Robert melakukan shore dive (penyelaman dari pantai) seorang diri pada pukul 11.00 WITA di Perairan Gili Air, Lombok Utara.

"Kekhawatiran muncul setelah korban tak kunjung kembali ke permukaan setelah satu jam, yang kemudian memicu laporan kehilangan dan respons cepat dari tim SAR," katanya.

TAGS   WNA Inggris  Tewas Tenggelam  WNA tewas tenggelam  Penyelam Asal Inggris  Gili Air Lombok Utara 
BERITA WNA INGGRIS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp