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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Penyelenggaraan Haji 2026 Tuntas, Menhaj Siapkan Layanan Tahun Depan

Kamis, 02 Juli 2026 – 00:31 WIB
Penyelenggaraan Haji 2026 Tuntas, Menhaj Siapkan Layanan Tahun Depan - JPNN.COM
Ilustrai,Rangkaian penyelenggaraan Haji 2026 tuntas, Menhaj Moch. Irfan Yusuf menyiapkan layanan haji tahun depan. Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - Setelah seluruh jemaah haji Indonesia tiba kembali di Tanah Air.

Kloter terakhir, UPG-43, mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar pukul 17.05 WITA dengan membawa 242 jemaah.

Dengan tibanya kloter tersebut, rangkaian operasional haji Indonesia tahun ini dinyatakan berakhir.

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"Alhamdulillah, seluruh jemaah haji Indonesia telah kembali ke Tanah Air dengan selamat. Atas nama Kementerian Haji dan Umrah, saya menyatakan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi secara resmi telah berakhir," tutur Menteri Haji dan Umrah Moch. Irfan Yusuf, Rabu (1/7).

Sepanjang operasional haji 2026, pemerintah memberangkatkan 527 kelompok terbang (kloter) yang mengangkut 202.636 jemaah haji reguler dari 16 embarkasi di seluruh Indonesia.

Selain itu, Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) juga memberangkatkan 16.585 jemaah haji khusus dan 1.016 petugas haji khusus.

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Penyelenggaraan haji tahun ini juga diwarnai tantangan besar dalam melayani jemaah dengan karakteristik yang beragam, mulai dari 44.247 jemaah lanjut usia, 170.700 jemaah berisiko tinggi, 370 jemaah berkebutuhan khusus, hingga 275 pengguna kursi roda.

Seluruh layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, pembinaan ibadah, hingga layanan kesehatan disiapkan untuk memastikan setiap jemaah dapat beribadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.

Rangkaian penyelenggaraan Haji 2026 tuntas, Menhaj Moch. Irfan Yusuf menyiapkan layanan haji tahun depan.

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TAGS   haji 2026  Menhaj  DPR RI  Jemaah Haji 
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