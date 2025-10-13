Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Penyelidikan Kasus Truk Tangki Terbakar di Jakbar Dihentikan Polisi, Ini Alasannya

Senin, 13 Oktober 2025 – 20:52 WIB
Penyelidikan Kasus Truk Tangki Terbakar di Jakbar Dihentikan Polisi, Ini Alasannya
Tangkapan layar - Sebuah mobil tangki bahan bakar minyak (BBM) terbakar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, Sabtu (11/10/2025) dini hari. Foto: ANTARA/Risky Syukur

jpnn.com, JAKARTA - Polisi menghentikan penyelidikan kasus terbakarnya mobil tangki bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat pada Sabtu (11/10) dini hari.

"Si pelapor, pemilik mobilnya ini, tak melanjutkan laporan polisi karena akhirnya sudah mediasi dengan SPBU. Kami tak bisa meneruskan penyelidikan karena dia tak mau buat laporan," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Arfan Sipayung saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Selain karena pemilik mobil tidak membuat laporan polisi, penyelidikan juga dihentikan lantaran tidak korban dari masyarakat.

"Kan itu tak ada korban, tak ada warga yang terdampak. Jadi, kami tak masuk ke sana. Urusan antara pemilik mobil dengan SPBU saja. Tak mungkin kami menyimpulkan sendiri (penyebab mobil terbakar)," kata Arfan.

Arfan pun menegaskan bahwa mobil yang terbakar itu bukanlah milik Pertamina, melainkan milik pihak ketiga (penyedia).

Sebelumnya, sebuah mobil tangki bahan bakar minyak (BBM) terbakar di SPBU Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, pada Sabtu (11/10) dini hari.

Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat, Syarifudin menyampaikan bahwa kejadian yang terjadi sekira pukul 03.58 WIB itu dipicu percikan api dari dinamo pengisian BBM.

"Peristiwa tersebut bermula ketika mobil pengisian BBM (tanki BBM) mengalami percikan api dari dinamo pengisian ketika sedang melakukan pengisian (loading BBM ) dari tanki mobil ke tanki SPBU," kata Syarifudin.

Polisi menghentikan penyelidikan kasus terbakarnya mobil tangki bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, pada Sabtu (11/10).

