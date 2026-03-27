JPNN.com - Kriminal

Penyelundupan 13 Kg Sabu-Sabu Digagalkan, Bravo, Bea Cukai dan Polres Bengkalis!

Jumat, 27 Maret 2026 – 14:35 WIB
Bea Cukai dan Polres Bengkalis menggelar konferensi pers terkait digagalkannya penyelundupan 13 kilogram narkotika jenis sabu-sabu di Pelabuhan Roro Air Putih pada Sabtu (21/3). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, BENGKALIS - Bea Cukai Bengkalis yang tergabung dalam Tim Elang Malaka bersama Kantor Wilayah Bea Cukai Riau dan Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkalis berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika di Pelabuhan Roro Air Putih, Kabupaten Bengkalis pada Sabtu (21/3).

Dalam penindakan tersebut, petugas berhasil mengamankan 13 bungkus narkotika jenis methamphetamine dengan berat total 13,5 kilogram serta 373 cartridge etomidate yang ditemukan di dalam sebuah mobil.

Dua orang tersangka berinisial HS (32) dan DS (44) turut diamankan saat kendaraan tersebut mengantre untuk menyeberang melalui kapal Roro dengan tujuan Palembang.

Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi yang diterima Tim Elang Malaka pada Jumat malam (20/3) terkait rencana pengiriman narkotika dalam jumlah besar dari Malaysia melalui wilayah Desa Bantan, Bengkalis.

Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas melakukan pemantauan di sejumlah titik rawan perlintasan hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi kendaraan yang diduga membawa barang terlarang tersebut.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan, petugas menemukan paket narkotika yang disembunyikan di dalam mobil.

Berdasarkan hasil interogasi awal, kedua tersangka mengaku diperintahkan oleh seseorang berinisial J yang saat ini berstatus daftar pencarian orang (DPO) untuk membawa barang tersebut ke Palembang dengan imbalan sejumlah uang.

Dari hasil penindakan tersebut, total nilai barang yang berhasil diamankan diperkirakan mencapai Rp 14,99 miliar.

