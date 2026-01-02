Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi

Penyelundupan 240 Ekor Ayam Ras Filipina di Sulut Digagalkan, Bravo, TNI AL & Bea Cukai!

Jumat, 02 Januari 2026 – 13:55 WIB
Komandan Kodaeral VIII Manado Laksamana Muda TNI Dery Triesananto Suhendi bersama Kepala Kanwil Bea Cukai Sulbagtara Erwin Situmorang dan jajaran menggelar konferensi pers terkait digagalkannya upaya penyelundupan barang impor ilegal, berupa ayam ras asal Filipina di perairan Sulawesi Utara. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, MANADO - Sinergi TNI Angkatan Laut dan Bea Cukai membuahkan hasil dengan digagalkannya upaya penyelundupan barang impor ilegal, berupa ayam ras asal Filipina di perairan Sulawesi Utara.

Penindakan tersebut dipaparkan dalam konferensi pers yang digelar di Komando Daerah Lantamal (Kodaeral) VIII Manado pada Selasa, 31 Desember 2025.

Komandan Kodaeral VIII Manado Laksamana Muda TNI Dery Triesananto Suhendi mengungkapkan penindakan dilakukan tim gabungan QR-8 Kodaeral VIII bersama Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara (Sulbagtara) serta Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Utara.

Penindakan menyasar Kapal Penumpang KMP Tarusi yang diduga membawa muatan ilegal dari luar negeri.

Adapun barang-barang yang diamankan terdiri atas 240 ekor ayam ras Filipina, 2 dus dan 1 kotak minuman keras merek Tanduay Rhum, serta 2 kotak minuman keras merek Bargin Lime.

Berdasarkan hasil estimasi, nilai ayam ras Filipina tersebut diperkirakan mencapai Rp 1,22 miliar, sementara nilai minuman keras sekitar Rp 4,5 juta.

Dari keseluruhan barang ilegal tersebut, potensi kerugian negara ditaksir mencapai Rp 154,5 juta.

Pemasukan barang-barang tersebut ke wilayah Indonesia tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

TNI AL dan Bea Cukai bersinergi menggagalkan penyelundupan ayam ras Filipina di perairan Sulut

