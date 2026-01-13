Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Penyelundupan Baby Lobster di Bandara Soekarno-Hatta Digagalkan, 4 Orang Diamankan

Selasa, 13 Januari 2026 – 11:48 WIB
Penyelundupan Baby Lobster di Bandara Soekarno-Hatta Digagalkan, 4 Orang Diamankan - JPNN.COM
Barang bukti kasus penyelundupan baby lobster yang disita petugas Bea Cukai. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Upaya penyelundupan benih bening lobster atau baby lobster di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta digagalkan.

Penindakan itu dilakukan Bea Cukai bersinergi Aviation Security (Avsec) Bandara Soekarno Hatta pada Sabtu (20/12), Sabtu (27/12), dan Kamis (8/1).

Dalam penindakan tersebut, Bea Cukai mengamankan empat penumpang berinisial FE, DR, UH, dan FD, yang akan berangkat ke Kamboja dan Singapura menggunakan penerbangan berbeda.

Baca Juga:

Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan empat koper yang berisi BBL yang disembunyikan dalam selimut basah, serta dikemas dalam plastik bersegel berisi oksigen dan pendingin berupa es di dalam selimut.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama mengungkapkan penindakan bermula dari pelaksanaan fungsi analisis dan pengawasan penumpang oleh Bea Cukai Soekarno-Hatta.

Kasus pertama pada Sabtu (20/12), petugas Bea Cukai menerima informasi dari AVSEC Terminal 2F terkait adanya koper bagasi mencurigakan milik penumpang penerbangan rute Jakarta–Kamboja.

Baca Juga:

Selanjutnya di kasus 2 pada Sabtu (27/12), petugas Bea Cukai mendapat informasi yang sama dengan rute Jakarta–Kamboja.

Pada kasus ke-3, petugas Bea Cukai menerima informasi dari Avsec Terminal 2F terkait adanya koper bagasi mencurigakan milik penumpang penerbangan rute Jakarta–Singapura, Kamis (8/1) pukul 10.50 WIB

Bea Cukai bersinergi dengan Avsec menggagalkan penyelundupan baby lobster di Bandara Soekarno Hatta , 4 orang diamankan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   penyelundupan baby lobster  Penyelundupan  Bandara Soekarno-Hatta  Bea Cukai  Barang Bukti  Baby Lobster  Djaka Budhi Utama 
BERITA PENYELUNDUPAN BABY LOBSTER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp