Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Penyelundupan Kokain Digagalkan Bea Cukai Ngurah Rai & Polda Bali, Begini Kronologinya

Selasa, 10 Februari 2026 – 17:18 WIB
Penyelundupan Kokain Digagalkan Bea Cukai Ngurah Rai & Polda Bali, Begini Kronologinya - JPNN.COM
Kepala Kantor Bea Cukai Ngurah Rai Sunaryo (kanan) saat memberikan keterangan dalam konferensi pers terkait pengungkapan kasus penyelundupan narkotika jenis kokain asal Brasil, Sabtu (7/2). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, DENPASAR - Bea Cukai Ngurah Rai dan Polda Bali menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis kokain pada Selasa (3/2).

Kasus ini diungkap dalam konferensi pers yang dihadiri Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya dan Kepala Kantor Bea Cukai Ngurah Rai Sunaryo yang digelar di Mapolda Bali, Sabtu (7/2).

Dalam konferensi pers tersebut, Irjen Daniel Adityajaya menegaskan komitmen bersama dalam memperkuat sinergi antarpenegak hukum guna melindungi masyarakat dari ancaman peredaran narkotika lintas negara.

Baca Juga:

Sementara itu, Sunaryo menjelaskan kronologi penindakan tersebut.

Sunaryo mengungkapkan penindakan kokain ini bermula dari hasil profiling petugas Bea Cukai Ngurah Rai terhadap salah satu penumpang pesawat Emirates EK368 rute Sao Paulo (GRU) – Dubai (DXB) – Denpasar (DPS) yang mendarat pada Selasa (3/2).

Dari pemeriksaan barang bawaan, petugas menemukan kemasan berisi serbuk putih yang disembunyikan dalam kompartemen palsu (false compartment) pada bagian dinding belakang tas backpack.

Baca Juga:

"Hasil uji pendahuluan dan laboratoris menunjukkan bahwa serbuk tersebut positif merupakan narkotika golongan I jenis kokain," papar Sunaryo dalam keterangannya, Selaa (10/2).

Selanjutnya, petugas Bea Cukai Ngurah Rai berkoordinasi dengan Polda Bali dan membentuk tim gabungan untuk melakukan controlled delivery.

Bea Cukai Ngurah Rai dan Polda Bali menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis kokain asal Brasil pada Selasa (3/2).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Penyelundupan kokain  Penyelundupan  Bea Cukai Ngurah Rai  Bea Cukai  Polda Bali  kronologi  Irjen Daniel Adityajaya  Sunaryo  Kokain 
BERITA PENYELUNDUPAN KOKAIN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp