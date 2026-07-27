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JPNN.com - Kriminal

Penyelundupan Sabu-Sabu Gagal, Pengendali Kabur dari Lapas

Senin, 27 Juli 2026 – 04:00 WIB
Penyelundupan Sabu-Sabu Gagal, Pengendali Kabur dari Lapas - JPNN.COM
Penyelundup narkoba yang ditangkap Polda Riau di Bandara SSK II Pekanbaru. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, PEKANBARU - Ditresnarkoba Polda Riau menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu seberat sekitar 2,2 kilogram di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru.

Garam haram itu dibawa oleh seorang kurir berinisial AR alias Rahman.

Aksinya digagalkan saat hendak membawa sabu-sabu yang disembunyikan di bagian selangkangannya.

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Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Kombes Pol Putu Yudha Prawira mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi petugas Aviation Security (Avsec) Bandara SSK II yang mencurigai gerak-gerik seorang penumpang saat menjalani pemeriksaan body checking/pat downpada Rabu (22/7) sekitar pukul 16.00 WIB.

“Menindaklanjuti informasi dari petugas Avsec, Tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Riau langsung melakukan pemeriksaan terhadap tersangka,” kata Kombes Putu, Minggu (26/7).

Saat Rahman digeledah ditemukan satu bungkus besar dan satu bungkus sedang diduga sabu yang disembunyikan di bagian selangkangan tersangka dan dibungkus lakban.

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Saat diinterogasi Rahman mengaku telah menginap di salah satu hotel di sekitar Bandara SSK II selama lebih dari sepekan sambil menunggu barang yang akan dikirim.

Polisi kemudian menggeledah kamar hotel yang ditempatinya dan menemukan satu unit timbangan digital yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas peredaran narkotika.

Dirnarkoba Polda Riau Kombes Pol Putu Yudha Prawira mengatakan pengungkapan kasus sabu-sabu berawal dari informasi petugas Aviation Security SSK II Pekanbaru.

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TAGS   narkoba  Polda Riau  sabu-sabu  lapas 
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