Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Penyerang Persib Bandung Balsa Sekulic Bilang Ini Luar Biasa

Selasa, 21 Juli 2026 – 07:49 WIB
Penyerang Persib Bandung Balsa Sekulic Bilang Ini Luar Biasa - JPNN.COM
Pemain depan Persib Bandung Balsa Sekulic. Foto: persib

jpnn.com - BANDUNG - Penyerang Persib Bandung Balsa Sekulic mengaku mulai nyaman menjalani kehidupan barunya bersama tim juara Super League 2025/2026 itu.

Setelah sepekan bergabung bersama Persib, pemain asal Montenegro itu merasakan adaptasi yang berjalan lancar berkat sambutan hangat dari seluruh elemen tim.

Sekulic menilai lingkungan baru yang ditemui sejak tiba di Bandung membuatnya cepat merasa seperti di rumah sendiri.

Baca Juga:

Mulai dari suasana kota, makanan, hingga hubungan dengan rekan-rekan setim dan jajaran pelatih memberikan kesan positif baginya.

"Ini luar biasa. Saya merasa sangat baik di sini. Saya suka dengan cuacanya, makanan, dan rekan-rekan satu tim serta jajaran pelatih sangat baik kepada saya. Semuanya berjalan dengan oke," kata Sekulic seusai sesi latihan, Senin (20/7).

Adaptasi yang cepat tersebut menjadi modal penting bagi pemain berusia 28 tahun itu untuk segera menyatu dengan permainan Persib.

Baca Juga:

Di setiap sesi latihan, ia terus berusaha memahami karakter tim sekaligus membangun chemistry dengan para pemain lainnya.

Bagi Sekulic, bergabung dengan Persib bukan sekadar kesempatan bermain di kompetisi Indonesia.

Bagi Balsa Sekulic, bergabung dengan Persib bukan sekadar kesempatan bermain di kompetisi Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Balsa Sekulic  Super League  Pemain Asing Persib 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp