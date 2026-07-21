Penyerang Persib Bandung Balsa Sekulic Bilang Ini Luar Biasa

jpnn.com - BANDUNG - Penyerang Persib Bandung Balsa Sekulic mengaku mulai nyaman menjalani kehidupan barunya bersama tim juara Super League 2025/2026 itu.

Setelah sepekan bergabung bersama Persib, pemain asal Montenegro itu merasakan adaptasi yang berjalan lancar berkat sambutan hangat dari seluruh elemen tim.

Sekulic menilai lingkungan baru yang ditemui sejak tiba di Bandung membuatnya cepat merasa seperti di rumah sendiri.

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Mulai dari suasana kota, makanan, hingga hubungan dengan rekan-rekan setim dan jajaran pelatih memberikan kesan positif baginya.

"Ini luar biasa. Saya merasa sangat baik di sini. Saya suka dengan cuacanya, makanan, dan rekan-rekan satu tim serta jajaran pelatih sangat baik kepada saya. Semuanya berjalan dengan oke," kata Sekulic seusai sesi latihan, Senin (20/7).

Adaptasi yang cepat tersebut menjadi modal penting bagi pemain berusia 28 tahun itu untuk segera menyatu dengan permainan Persib.

Di setiap sesi latihan, ia terus berusaha memahami karakter tim sekaligus membangun chemistry dengan para pemain lainnya.

Bagi Sekulic, bergabung dengan Persib bukan sekadar kesempatan bermain di kompetisi Indonesia.