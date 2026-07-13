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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Penyerang Timnas Norwegia Erling Haaland: Semua Ini Terasa Tidak Nyata

Senin, 13 Juli 2026 – 04:39 WIB
Penyerang Timnas Norwegia Erling Haaland: Semua Ini Terasa Tidak Nyata - JPNN.COM
Bomber Norwegia Erling Haaland (tengah) melakukan selebrasi seusai membobol gawang Brasil. Foto: REUTERS/Vincent Carchietta.

jpnn.com - JAKARTA – Berikut pernyataan penyerang Timnas Norwegia Erling Haaland setelah timnya terhenti di babak perempat final Piala Dunia 2026 seusai kalah 1-2 dari Inggris.

Erling Haaland mengatakan penampilan bersejarah Norwegia di Piala Dunia 2026 telah mengubah hidupnya.

"Semua ini terasa tidak nyata. Saya rasa turnamen ini telah mengubah saya sebagai pribadi. Saya juga merasa berkembang, bisa dibilang seperti itu," kata Haaland yang dikutip dari FIFA pada Minggu.

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Norwegia harus mengakhiri perjalanan impresifnya setelah dikalahkan Inggris akibat dua gol Jude Bellingham.

Dalam laga tersebut, Haaland yang sebelumnya mencetak tujuh gol dalam empat pertandingan beruntun berhasil diredam lini belakang The Three Lions.

Meski kecewa gagal melaju ke semifinal, penyerang Manchester City itu mengaku bangga bisa membawa Norwegia mencatatkan pencapaian terbaik sepanjang sejarah mereka di Piala Dunia.

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"Sulit mencerna semua yang telah terjadi saat melihat kembali pertandingan-pertandingan yang kami jalani. Namun, rasanya sangat istimewa bisa menjadi bagian dari turnamen yang dulu hanya saya saksikan dari kejauhan, dan kini saya mengalaminya sendiri," ujarnya.

Haaland menilai perjalanan Norwegia di Piala Dunia 2026 berhasil menyatukan seluruh masyarakat negaranya dan menciptakan kenangan yang tidak terlupakan.

Penyerang Timnas Norwegia Erling Haaland menyampaikan pernyataan setelah timnya terhenti di babak perempat final Piala Dunia 2026

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TAGS   Erling Haaland  Norwegia  Piala Dunia 2026  Brasil 
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