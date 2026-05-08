Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Penyesalan Eks Wamenaker Noel Terima Gratifikasi Rp 3,36 M dan Ducati

Jumat, 08 Mei 2026 – 04:50 WIB
Penyesalan Eks Wamenaker Noel Terima Gratifikasi Rp 3,36 M dan Ducati - JPNN.COM
Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024-2025 Immanuel Ebenezer Gerungan. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) periode 2024–2025 Immanuel Ebenezer Gerungan menjalani sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Kamis.

Dalam sidang, Noel -panggilan Immanuel Ebenezer- mengaku menyesal karena telah menerima gratifikasi Rp 3,36 miliar dan motor Ducati terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Dia mengatakan saat itu hanya membantu dan menerima imbalan dari Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022–2025 Irvian Bobby Mahendro.

Baca Juga:

"Saya kebiasaan menolong orang, jadi susah ketika ada orang minta tolong pasti saya bantu," ujar Noel.

Dirinya menyebut belum menggunakan uang gratifikasi yang diterimanya dan menegaskan tidak pernah meminta satu unit motor Ducati Scrambler, melainkan merupakan inisiatif dari Bobby.

Dengan demikian, dia memohon maaf dan merasa bersalah atas perbuatannya.

Baca Juga:

Di sisi lain, eks Wamenaker tersebut mengklaim tidak mengetahui adanya kewajiban untuk melapor kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait gratifikasi yang ia terima sehingga belum pernah ada upaya pelaporan penerimaan kepada lembaga antirasuah.

"Saya tidak mengerti, makanya saya menyesal banget atas kejadian itu," tutur dia.

Kalimat eks Wamenaker Noel menyesal terima gratifikasi Rp 3,36 miliar dan Ducati.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   noel  Immanuel Ebenezer  Immanuel Ebenezer Gerungan  Wamenaker Noel  Gratifikasi 
BERITA NOEL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp