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JPNN.com - Daerah - Bengkulu

Penyidik KPK Bawa 5 Koper Seusai Geledah Rumah Kadis PUPR Kota Bengkulu

Sabtu, 25 Juli 2026 – 08:10 WIB
Penyidik KPK Bawa 5 Koper Seusai Geledah Rumah Kadis PUPR Kota Bengkulu - JPNN.COM
Penyidik KPK RI saat membawa lima koper dan kardus dari rumah pribadi Kadis PUPR Kota Bengkulu Noprisman ke Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu, Sabtu (25/7/2026). ANTARA/Anggi Mayasari

jpnn.com - KOTA BENGKULU - Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah pribadi milik Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bengkulu Noprisman.

Selama sembilan jam, penyidik melakukan penggeledahan secara intensif rumah pribadi Noprisman di Kelurahan Padang Harapan, Bengkulu, Jumat (24/7) malam.

Penggeledahan yang berlangsung sejak pukul 21.00 WIB itu berjalan ketat, dengan penjagaan aparat kepolisian bersenjata lengkap.

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Seusai melakukan penggeledahan, penyidik KPK membawa lima koper dan kardus yang diduga berisi barang bukti.

Adapun barang bukti tersebut langsung dibawa ke Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu untuk selanjutnya ke Jakarta pada Sabtu (25/7) ini.

Koper tersebut dibungkus rapi (wrapping) oleh petugas bandara demi menjaga keamanan dan sterilisasi berkas selama penerbangan.

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Dengan pengawalan ketat oleh aparat kepolisian, penyidik KPK bersama seluruh barang bukti langsung diarahkan menuju Ruang VVIP Bandara Fatmawati sebelum diterbangkan.

Hingga saat ini, pihak KPK maupun Pemkot Bengkulu belum memberikan keterangan resmi terkait detail perkara maupun status hukum pihak-pihak yang terlibat. (antara/jpnn)

Penyidik KPK membawa 5 koper dan kardus yang diduga berisi barang bukti sesuai menggeledah rumah pribadi Kadis PUPR Kota Bengkulu.

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

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TAGS   KPK  Penggeledahan  Kadis PUPR Kota Bengkulu  Penyidik KPK  geledah rumah 
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