Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Bisa Memunculkan Opini Liar

Minggu, 15 Maret 2026 – 02:25 WIB
Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Bisa Memunculkan Opini Liar - JPNN.COM
Arsip - Aktivis KontraS Andrie Yunus saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/3/2025). Aristo/JPNN

jpnn.com - Wakil Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Alif Kamal mengutuk pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).

Alif menilai tindakan itu merupakan perbuatan tidak manusiawi yang mencederai ruang demokrasi.

Dia pun meminta aparat penegak hukum segera mengusut tuntas peristiwa tersebut agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

"Kami mengutuk keras dugaan penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS. Kepolisian harus segera mengusut kejadian ini secara serius dan transparan," ujar Alif dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (14/3/2026).

Alif menilai tindakan kekerasan seperti ini berpotensi memperkeruh situasi di tengah upaya pemerintah yang sedang fokus menjalankan berbagai program kerakyatan.

Menurutnya, aksi semacam itu justru dapat memancing spekulasi dan memperkeruh suasana publik.

"Peristiwa seperti ini bisa menjadi upaya memancing di air keruh di tengah semangat pemerintah yang terus melaksanakan berbagai program kerakyatan. Karena itu, aparat kepolisian harus bergerak cepat agar tidak berkembang berbagai spekulasi," ujarnya.

Alif juga menegaskan bahwa pengusutan yang transparan penting dilakukan untuk mencegah munculnya opini liar di masyarakat, terutama terkait isu pembungkaman terhadap suara-suara kritis dari aktivis.

Alif Kamal mengutuk pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS dan minta aparat penegak hukum segera mengusut tuntas kasus itu.

TAGS   Penyiraman Air Keras  Kontras  Aktivis KontraS  Kekerasan  Alif Kamal 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp