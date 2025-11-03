Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Pep Guardiola Sebut Erling Haaland Selevel Messi & Ronaldo

Senin, 03 November 2025 – 18:45 WIB
Pep Guardiola Sebut Erling Haaland Selevel Messi & Ronaldo - JPNN.COM
Striker Manchester City Erling Haaland (kanan). (ANTRA/AFP/Oli Scarff/aa.)

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Manchester City Josep 'Pep' Guardiola menilai Erling Haaland selevel dengan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo.

Juru taktik asal Spanyol itu mengatakan, Haaland mempunyai insting mencetak gol yang begitu tajam.

Guardiola tidak ragu memberikan status pemain hebat kepada penyerang berusia 25 tahun itu.

Baca Juga:

Pujian itu dia sampaikan setelah Haaland setelah berhasil cetak dua gol saat Manchester City mengalahkan Bournemouth 3-1 pada laga Liga Inggris 2025/2026, Minggu (2/11) malam WIB.

"Seperti inilah rasanya jika anda bermain bersama Messi atau Cristiano, pengaruh Haaland sangat besar," ujar Guardiola dikutip dari laman resmi Manchester City di Jakarta, Senin (3/11).

Pep Guardiola pun merasa beruntung bisa melatih Haaland meski terkadang keras terhadapnya.  "Lihat gol dicetaknya, tingkat kesulitannya tinggi. Gol pertama Haaland, misalnya, dia menembak bola seperti tahu bahwa dia akan mencetak gol. Dia hidup untuk mencetak gol,” ungkapnya.

Baca Juga:

Pelatih yang mempersembahkan enam gelar juara Liga Inggris untuk Manchester City itu menyadari bahwa dengan performa Haaland itu, Manchester City akan kesulitan jika bermain tanpa pesepak bola asal Norwegia.

"Jujur saja akan sulit bagi kami bermain tanpanya. Namun, beruntung Omar Marmoush sudah kembali dan pemain lain dalam kondisi sehat," ucap pelatih berusia 54 tahun, itu.

Pelatih Manchester City Josep Pep Guardiola menilai Erling Haaland selevel dengan Messi dan Cristiano Ronaldo.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Haaland  Lionel Messi  Cristiano Ronaldo  Manchester City  Pep Guardiola 
BERITA HAALAND LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp