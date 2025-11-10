Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Pep Guardiola Tegaskan Man City Siap Bersaing Memperebutkan Gelar Liga Inggris

Senin, 10 November 2025 – 21:00 WIB
Pep Guardiola. Foto; AFP

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Manchester City Josep Pep Guardiola menyatakan bahwa timnya siap bersaing memperebutkan gelar juara Liga Inggris musim ini.

Hal itu dia ungkapkan setelah Manchester City berhasil menghajar Liverpool dengan skor 3-0 dalam laga pekan ke-12 Liga Inggris di Etihad Stadium, Minggu (9/11).

Guardiola menyebut kemenangan atas sang juara bertahan menjadi bukti bahwa timnya memiliki kapasitas untuk kembali mendominasi.

“Hari ini kami membuktikannya. Kami melakukannya,” kata Guardiola dikutip dari laman resmi klub di Jakarta, Senin (10/11).

Kemenangan Man City atas Liverpool memangkas jarak Manchester Biru menjadi hanya empat poin dari pemuncak klasemen Arsenal.

Menurut Guardiola, hasil imbang 2–2 yang dialami Arsenal melawan Sunderland sehari sebelumnya memberi semangat tambahan bagi timnya.

Namun, pelatih asal Spanyol itu menyatakan bahwa para pemain tidak boleh bergantung pada kegagalan tim lain.

“Saya katakan kepada pemain, jangan lakukan ini karena Arsenal tidak menang kemarin. Lakukan karena percaya pada diri sendiri bahwa bisa melawan juara Inggris dan menunjukkan bahwa kami siap bersaing musim ini,” ujarnya.

Pep Guardiola menegaskan Manchester City siap bersaing memperebutkan gelar Liga Inggris, setelah timnya sukses menghajar Liverpool 3-0.

