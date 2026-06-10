Hari Ini Harga Pertamax Resmi Naik, BBM Lain Aman?

Rabu, 10 Juni 2026 – 05:59 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green per 10 Juni 2026 ini.

Perinciannya harga Pertamax (RON 92) naik menjadi Rp 16.250 per liter dari sebelumnya Rp 12.300 per liter.

Kemudian Pertamax Green 95 (RON 95) menjadi Rp 17.000 per liter dari sebelumnya Rp 12.900 per liter.

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Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan kenaikan harga BBM nonsubsidi tersebut karena adanya gejolak harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian.

"Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah," kata Robert dalam keterangannya, Rabu (10/6).

Robert mengaku penyesuaian harga BBM jenis Pertamax dan Pertamax Green telah berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator.

"Dan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat terus berjalan optimal," kata dia.

Berikut ini adalah daftar Harga BBM nonsubsidi yang berlaku di SPBU Pertamina mulai 10 Juni 2026: