Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Peracik Persib Bilang Super League Itu Sulit, Kenapa?

Minggu, 08 Maret 2026 – 22:52 WIB
Peracik Persib Bilang Super League Itu Sulit, Kenapa? - JPNN.COM
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - BANDUNG - Juru Taktik Persib Bandung Bojan Hodak menyebut persaingan perebutan gelar juara Super League musim ini masih panjang.

Hodak pun merasa timnya belum aman dari kejaran pesaing.

Pria plontos dari Kroasia itu juga menyebut Super League musim ini sangat menarik dan juga sulit untuk timnya.

Baca Juga:

"Setiap tim bisa saling mengalahkan, tak memandang itu laga kandang atau tandang, tak memandang tim papan atas atau tim papan bawah," ujarnya. 

Baca Juga:

“Di liga ini semua bisa saling mengalahkan. Itu kenapa liga ini sangat menarik dan sangat sulit," imbuh Hodak.

Di sisi lain, menjelang menjamu Persik Kediri pada pekan ke-25 di Stadion GBLA, Senin (9/3), Persib berada dalam kondisi yang bagus.

Pelatih Persib Bandung merasa timnya belum aman dari kejaran para pesaing di Super League.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Super League  Persib vs Persik  klasemen Super League 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp