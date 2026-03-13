Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Peradi Gandeng PCNU Jakbar Bagikan 1.000 Paket Takjil

Jumat, 13 Maret 2026 – 18:21 WIB
DPC Peradi Jakarta Barat membagikan takjil kepada masyarakat. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - DPC Peradi Jakarta Barat membagikan seribu paket takjil kepada masyarakat yang berpuasa dan melintas di sejumlah titik jalan dan masjid di wilayah Jakbar.

"Saya sangat bersyukur kami bisa lagi menyelenggarakan kegiatan pembagian takjil," kata Ketua DPC Peradi Jakbar Suhendra Asiso Hutabarat dalam siaran persnya, Jumat (13/3).

Pada kegiatan pembagian takjil kali ini, Peradi Jakbar kembali menggandeng Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jakbar untuk membagikan sebanyak 300 paket takjil di sekitar kantor PCNU Jakbar.

Asido menyampaikan ini kali keempat pihaknya menggandeng PCNU Jakbar untuk membagikan takjil pada Ramadan.

"Kami berbagi 300 paket takjil melalui PCNU untuk didistribusikan kepada masyarakat. Tahun lalu sebanyak 250," katanya.

Selain PCNU Jakbar, DPC Peradi Jakbar juga menggandeng beberapa pengurus masjid untuk membagikan takjil di masjidnya masing-masing.

Jelang berbuka puasa, Asido bersama jajaran pengurus dan anggota serta paralegal DPC Peradi Jakbar membagikan takjil kepada masyarakat yang melintas di depan kantor sekretariat DPC Peradi Jakbar di Jalan Lejten S Parman, Jakbar.

"Seribu takjil kami bagikan di beberapa tempat, termasuk di (jalan depan) Grand Slipi Tower," ujarnya.

