Peradi Jakbar Dukung Yasinso Siapkan Mantan Narapidana Kembali ke Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - DPC Peradi Jakarta Barat (Jakbar) mendukung Yayasan Anugerah Sejahtera Indonesia (Yasinso) dalam mempersiapkan mantan narapidana agar bisa kembali dan diterima di tengah-tengah masyarakat.

Ketua DPC Peradi Jakbar, Suhendra Asido Hutabarat menyampaikan dukungan yang diberikan merupakan charity rangkaian Natal 2025 DPC Peradi Jakbar.

"Kami salah satu DPC mungkin yang sangat aktif dan ini adalah yang pertama kegiatan kami di awal tahun," ujar dia dalam siaran persnya, Minggu, (18/1).

Asido mengatakan pihaknya sengaja menyambangi Yasinsdo di Puspiptek, Buaran, Serpong, Tangerang Selatan untuk melayani dan berbagi kasih suka cita Natal.

Pihaknya mengharapkan para mantan narapidana cukup sekali melakukan kesalahan di mata hukum serta menyadarinya dan meminta ampunan kepadan Tuhan.

"Ya, tentu kami doakan, jangan pernah kembali lagi lah ya dalam perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Itu pasti karena berkat Tuhan, supaya terjadi perubahan total," katanya.

Ketua Panitia Natal DPC Peradi Jakbar, Endang Sulistyowaty, menyampaikan, sebagai bentuk dukungan tersebut Peradi Jakbar memberikan bantuan kepada Yasindo.

Endang menjelaskan, bantuan berupa uang tunai sejumlah Rp8 juta dan natura terdiri dari minyak goreng, gula, teh, mi instan, dan kopi.