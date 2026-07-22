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JPNN.com - Nasional - Hukum

PERADI Profesional dan Unisba Jalin Kemitraan Strategis Perkuat Pendidikan Hukum

Rabu, 22 Juli 2026 – 13:30 WIB
PERADI Profesional dan Unisba Jalin Kemitraan Strategis Perkuat Pendidikan Hukum - JPNN.COM
Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional (PERADI PROFESIONAL) dan Universitas Islam Bandung (UNISBA) resmi meneken Nota Kesepahaman (MoU). Foto: dok PERADI Profesional

jpnn.com, JAKARTA - Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional (PERADI PROFESIONAL) dan Universitas Islam Bandung (UNISBA) resmi meneken Nota Kesepahaman (MoU) kerja sama strategis.

Selain itu  Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung dan PERADI PROFESIONAL. 

Delegasi PERADI PROFESIONAL diterima langsung oleh Rektor Universitas Islam Bandung beserta jajaran pimpinan universitas. 

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Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Rektor Universitas Islam Bandung, Prof. Ir. A. Harits Nu'man, M.T., Ph.D., IPU., ASEAN Eng., bersama Ketua Umum PERADI PROFESIONAL, Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, S.H., M.H., CREL. 

Selanjutnya, Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Prof. Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.Hum., bersama Ketua Umum PERADI PROFESIONAL. 

Ketua Umum PERADI PROFESIONAL Harris Arthur Hedar menyampaikan kolaborasi antara organisasi advokat dan perguruan tinggi mampu melahirkan advokat profesional, berintegritas, beretika, dan berkarakter. 

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“Peningkatan kualitas profesi advokat harus dimulai dari pendidikan hukum yang bermutu, kurikulum yang adaptif, serta sinergi yang erat antara akademisi dan praktisi hukum,” kata dia.

Rektor Universitas Islam Bandung Prof. Ir. A. Harits Nu'man, M.T., Ph.D., IPU., ASEAN Eng., menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kemitraan tersebut dan menegaskan komitmen UNISBA untuk terus memperkuat kolaborasi dengan Peradi Profesional dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi di bidang hukum.

PERADI PROFESIONAL dan Universitas Islam Bandung (UNISBA) resmi meneken MoU kerja sama strategis.

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TAGS   Peradi  Unisba  pendidikan hukum  Advokat  PERADI PROFESIONAL 
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