Peradi Sudah Salurkan Santunan Rp 6,7 Miliar Untuk Bencana Sumatra

Rabu, 08 April 2026 – 18:03 WIB
Ketua DPN Peradi Otto Hasibuan. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Peradi Otto Hasibuan menyampaikan halalbihalal merupakan tradisi unik di Indonesia selepas lebaran atau Idulfitri.

"Halalbihalal ini adalah suatu tradisi yang unik khusus Indonesia," kata Otto Halalbihalal Peradi 1447 H di Jakarta, Selasa malam, (7/4).

Menurutnya, halalbihalal berasal dari kata halal yakni untuk menghalalkan atau memaafkan berbagai kesalahan antarmanusia.

"Jadi, kalau ada suatu perbuatan yang salah yang kami lakukan selama ini, saling bermaaf-maafan," katanya.

Maka dari itu, halalbihalal maknanya lebih dalam dari silaturahmi. Pasalnya, terjadi saling memaafkan atas segala kesalahan.

"Ini selalu kami lakukan sudah 21 tahun ini, 20 kali lebih selama umur Peradi berdiri," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Otto melaporkan penyaluran dana hasil donasi bencana di Sumatera Utara (Sumbar), Sumatera Barat (Sumbar), dan Aceh sebesar Rp 6,7 miliar yang berhasil dihimpun Peradi pada Desember lalu.

Dari dana itu, lanjut dia, di antaranya telah disalurkan di tiga titik wilayah Sumbar pada awal bulan ini.

DPN Peradi sudah menyalurkan bantuan senilai Rp 6,7 miliar untuk korban bencana di Sumatra.

Peradi  Bantuan Kemanusiaan  Otto Hasibuan  Bencana Alam 
