JPNN.com - Nasional - Humaniora

Perahu Terbalik di Raimbawi, 17 Penumpang Belum Ditemukan

Minggu, 28 Desember 2025 – 17:35 WIB
Perahu Terbalik di Raimbawi, 17 Penumpang Belum Ditemukan
Ilustrasi: perairan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Foto: Sam/JPNN.com

jpnn.com - JAYAPURA – Kecelakaan perahu terbalik terjadi di Distrik Raimbawi, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, Rabu (24/12).

Terdapat 17 penumpang perahu motor terbalik yang hingga saat ini belum ditemukan.

Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Ardyan Ukie Hercahyo mengakui hingga saat ini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap 17 penumpang yang perahunya terbalik saat menuju Kampung Waindu, Distrik Raimbawi.

Dari laporan yang diterima, insiden itu berawal saat perahu motor berpenumpang 19 orang dengan dua motoris, Rabu (24/12) berangkat dari Serui menuju Kampung Waindu, Distrik Raimbawi, hendak melaksanakan Natal.

"Dalam perjalanan tiba-tiba ombak dan angin hingga menyebabkan perahu motor terbalik," kata AKBP Ardyan Ukie Hercahyo yang dihubungi dari Jayapura, Minggu (28/12).

Dikatakan, terungkapnya insiden itu setelah salah satu korban selamat berhasil ditemukan nelayan dan melaporkan insiden yang dialaminya sehingga dilakukan pencarian.

Saat ini tercatat empat orang sudah ditemukan selamat sementara tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian.

SAR Biak sudah mengerahkan kapalnya untuk mencari di laut lepas karena diduga kampung tersebut berada paling Timur yang berada di Samudra Pasifik.

Kecelakaan perahu terbalik terjadi di Distrik Raimbawi, tim SAR gabungan masih mencari 17 penumpang.

