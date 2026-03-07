Peraih Medali OSN SMA Kesatuan Bangsa Berguru kepada 23 Akademisi Universitas Ternama

jpnn.com - Sekolah Kesatuan Bangsa (KBS) Yogyakarta sukses menggelar ajang inspiratif bertajuk “Ramadan Cendekia: Remarkable Intellect, Exemplary Character” di Hotel Forriz, Yogyakarta. Acara ini menjadi momen langka yang mempertemukan para siswa peraih medali Olimpiade Sains Nasional (OSN) tingkat SMP dan SMA se-DIY dengan puluhan akademisi papan atas.

Tak tanggung-tanggung, sebanyak 23 akademisi dari universitas ternama seperti UGM, UNY, UII, dan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa hadir untuk memberikan wejangan langsung kepada para calon ilmuwan masa depan tersebut.

School Director Sekolah Kesatuan Bangsa, Dr. Vezir Ashyrnepesov, BA., M.Pd, menegaskan bahwa kecerdasan intelektual tanpa karakter kuat adalah sebuah ketimpangan. Menurutnya, siswa yang dianugerahi kemampuan di atas rata-rata memiliki tanggung jawab moral yang lebih besar.

"Kecerdasan bukan sekadar keunggulan pribadi, melainkan amanah untuk melayani dan memberdayakan orang lain. Kami ingin mencetak generasi yang tidak hanya unggul secara IQ, tetapi juga menjadi kompas perubahan bagi bangsa," ujar Dr. Vezir dalam keterangannya, Sabtu (7/3).

Oleh karena itu, Sekolah Kesatuan Bangsa berkomitmen untuk tidak hanya mendorong prestasi akademik, tetapi juga menumbuhkan nilai kepemimpinan, integritas, dan semangat kontribusi sosial pada setiap siswa.

"Melalui diskusi ini, para siswa diharapkan kelak mampu menjadi generasi yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga mampu menginspirasi dan membawa perubahan positif bagi masyarakat, bangsa, dan dunia," ungkapnya.

Dalam sesi diskusi panel yang dipandu oleh pengurus tim OLYMPUS (Olympiad Students of Kesatuan Bangsa), enam narasumber lintas disiplin ilmu membagikan filosofi sukses mereka. Dr. Eng Wiwit Suryanto menekankan bahwa sukses sejati adalah saat pencapaian pribadi mulai memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar.

Prof. Dr. Siti Irene Astuti menyoroti pentingnya kemampuan untuk bangkit dari kegagalan atau ketangguhan (resilience) sebagai elemen krusial pembentuk karakter. Prof. Drs. Suyanto, Ph.D., mengingatkan para siswa bahwa semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar tekanan yang dihadapi.