Peralta Bikin Stok Winger Persib Berlimpah, Siapa Terancam?

jpnn.com - BANDUNG - Salah satu pemain kunci Persib Bandung Rosembergne da Silva atau yang akrab disapa Berguinho senang mendengar Mariano Peralta berlabuh di Bandung.

Persib mendatangkan Peralta dari Borneo FC, konon memenangi persaingan dengan Persija Jakarta.

Berguinho pun akan reuni dengan Mariano Peralta, rekan satu timnya saat di Borneo FC Samarinda.

“Saya sangat senang, dia teman saya, saudara yang saya dapatkan dari sepak bola dan saya sangat senang karena dia bisa datang ke klub ini. Saya tidak sabar menunggu dia tiba dan berlatih sama-sama, kami akan kerja keras meraih target bersama klub,” kata Berguinho.

Hadirnya Peralta membuat persaingan posisi winger akan makin sengit. Sebelum Peralta datang, Persib sudah memiliki Berguinho, Uilliam Barros, Beckham Putra, dan Ragnar Oratmangoen.

Berguinho menganggap itu justru menjadi sebuah keuntungan bagi Persib yang akan tampil dalam empat kompetisi berbeda.

“Persaingan di dalam tim sangat bagus, selalu baik memiliki pemain-pemain bagus di dalam tim," katanya.

"Kami tahu sepanjang musim akan ada banyak kompetisi dan banyak pertandingan, jadi, kami akan membutuhkan semua orang. Semuanya harus dalam kondisi siap untuk membantu dan itu sangat bagus."