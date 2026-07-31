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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Peralta Ikut Latihan Persib Untuk Laga Piala Presiden 2026

Jumat, 31 Juli 2026 – 07:30 WIB
Peralta Ikut Latihan Persib Untuk Laga Piala Presiden 2026 - JPNN.COM
Mariano Peralta. Foto: persib

jpnn.com - BANDUNG - Penyerang Persib Bandung Mariano Peralta akhirnya merasakan latihan bersama skuad Maung Bandung di Lapangan Pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (30/7).

Latihan itu menjadi momen pertama bagi pemilik nomor punggung 10 tersebut sejak bergabung dengan Persib.

Sesi latihan tersebut merupakan bagian dari persiapan tim asuhan Igor Tolic menjelang pertandingan terakhir Grup A Piala Presiden 2026 melawan Tampines Rovers FC yang akan digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jumat, 31 Juli 2026.

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Meski telah memastikan tiket ke babak semifinal, Persib tetap memanfaatkan setiap sesi latihan untuk menjaga ritme permainan dan meningkatkan kekompakan tim.

Peralta baru tiba di Bandung beberapa hari sebelumnya setelah menempuh perjalanan panjang selama sekitar 31 jam dari Buenos Aires, Argentina.

Karena baru bergabung, tim pelatih memberikan menu latihan ringan kepada pemain berusia 28 tahun itu sambil membantunya beradaptasi dengan lingkungan baru, termasuk rekan-rekan setim dan metode latihan.

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Sementara itu, seluruh pemain Persib menjalani persiapan terakhir dengan intensitas tinggi untuk menghadapi Tampines Rovers FC.

Tim Maung Bandung bertekad menutup fase grup dengan hasil positif sekaligus mempertahankan posisi di puncak klasemen Grup A. (pci/jpnn)

Latihan itu menjadi momen pertama bagi pemilik nomor punggung 10 tersebut sejak bergabung dengan Persib.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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TAGS   Persib  Peralta  Piala Presiden 2026  Mariano Peralta 
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