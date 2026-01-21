Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Perampok Berjas Hujan Satroni Rumah Tiga Lantai di Pademangan Jakut

Rabu, 21 Januari 2026 – 21:51 WIB
Perampok Berjas Hujan Satroni Rumah Tiga Lantai di Pademangan Jakut - JPNN.COM
Ilustrasi garis polisi di lokasi perampokan. Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA UTARA - Satu unit rumah tiga lantai di Jalan Pademangan 4 Gang 31, RT 10/01 Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, disatroni perampok.

"Mereka dirampok maling dan sejumlah barang berharga dibawa kabur pada Rabu siang," kata Ketua RT Etty di Jakarta, Rabu.

Etty mengakui, dirinya baru dapat informasi setelah ada warga di depan rumah korban melapor dan langsung menghubungi polisi.

Kemudian setelah menghubungi polisi, Etty mendatangi ke tempat kejadian untuk memeriksa dan mencari informasi lengkap.

Menurut dia, aksi perampokan ini terjadi saat suasananya lagi sepi ditambah hujan yang mengguyur sejak pagi hingga siang hari.

"Jadi, di dalam rumah itu cuma ada seorang perempuan dan anak kecil. Mereka berdua sedang di lantai dua dan penghuni lain sedang berada di luar rumah," katanya.

Ia mengatakan perempuan itu mengaku melihat pelaku berjumlah tiga orang mengenakan pakaian jas hujan.

Menurut keterangan warga, pelaku yang berhasil masuk dengan menaiki pagar depan dan merusak gembok kemudian naik ke lantai atas setelah juga merusak CCTV.

perampokan  pademangan  Perampokan di rumah 
