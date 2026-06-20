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JPNN.com - Kriminal

Perampok di Bekasi Berstatus Mahasiswa

Sabtu, 20 Juni 2026 – 22:02 WIB
Perampok di Bekasi Berstatus Mahasiswa - JPNN.COM
Tangkapan layar CCTV dari minimarket terlihat pelaku perampokan (lingkaran merah) sedang melakukan aksinya pada Kamis (18/6/2026). ANTARA/HO-Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya

jpnn.com, JAKARTA - Sempat buron, perampok minimarket di kawasan Jaka Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, diringkus Tim Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Pelaku yang berstatus mahasiswa beraksi menggunakan senjata korek api menyerupai pistol. Perampokan itu terjadi pada Kamis (18/6).

?"Benar, tim opsnal dari Subdit Jatanras Polda Metro Jaya telah berhasil menangkap pelaku utama kasus curas minimarket di wilayah Kota Bekasi. Pelaku berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa dan bertindak sebagai eksekutor tunggal," kata Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim dalam keterangannya, Sabtu.

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Sementara, Kanit 2 Jatanras PMJ AKP Reza Arif Hadafi menjelaskan bahwa penangkapan tersangka dilakukan berdasarkan laporan polisi bernomor LP/B/162/VI/2026/SPKT/Polsek Bekasi Selatan yang diterbitkan sesaat setelah kejadian. Petugas bergerak cepat melakukan penyelidikan lapangan dan pelacakan digital.

"?Tersangka ARM akhirnya berhasil dibekuk tanpa perlawanan oleh petugas pada Jumat (19/6) sekitar pukul 10.30 WIB di tempat persembunyiannya, Kampung Cibeber, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat," kata Reza.

Ia memaparkan kronologi peristiwa kejahatan yang terjadi pada Kamis pagi sekitar pukul 07.15 WIB tersebut.

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Pelaku yang beraksi sendirian dengan mengenakan masker, topi, serta jaket penutup kepala (hoodie) masuk ke dalam gerai Alfamart di Jalan Surya Raya.

?"Pelaku langsung menuju meja kasir dan menodongkan sebuah benda mirip pistol jenis Pietro Beretta dari balik bajunya ke arah dua orang saksi pegawai yang sedang bertugas, yakni NA dan TI. Pelaku kemudian menggiring kedua korban ke lantai dua menuju ruang brankas," kata Reza.

Sempat buron, perampok minimarket di Bekasi merupakan seorang mahasiswa. Dia beraksi menggunakan senjata korek api menyerupai pistol.

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TAGS   Perampok  Bekasi  Mahasiswa  Polda Metro Jaya 
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