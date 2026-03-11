Perampok Sadis Bunuh Dua Korban di Bekasi, Motif Terkuak

jpnn.com, JAKARTA - Perampokan dan pembunuhan berinisial S (28) di Perumahan Prima Lingkar Asri, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Senin (2/3) murni bermotif ekonomi.

Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menyatakan tersangka melakukan pemukulan kepada kedua korban karena terkejut saat korban mengetahui tersangka masuk ke rumahnya untuk melakukan pencurian.

"Saat ini kami tidak menemukan motif lain selain motif pencurian ataupun pembunuhan yang dilakukan dalam rangkaian pencurian oleh tersangka tersebut," katanya, Rabu.

Baca Juga: Polda Metro Jaya Ungkap Korban Perampokan di Bekasi Tewas Dibunuh Menggunakan Linggis

Iman menyebutkan saat korban perempuan menyalakan listrik dan saat itu juga bertemu dengan tersangka, kemudian spontan memukul korban perempuan.

"Selanjutnya serta merta tersangka menyerang korban laki-laki yang baru terbangun dan sedang duduk di atas tempat tidur," katanya.

Tersangka diancam dengan Pasal 458 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) yang mengatur tindak pidana pembunuhan biasa. Sedangkan Ayat (3) mengatur tindak pidana pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului tindak pidana lain

Kemudian Pasal 479 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) mengatur tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian.

"Terhadap yang bersangkutan diancam dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun. Saat ini, tersangka sudah kami lakukan penahanan dan sedang menjalani proses penahanan" kata Iman.