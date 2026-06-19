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JPNN.com - Kriminal

Perampok Sadis Tikam Wanita dengan 22 Tusukan, Dor Dor!

Jumat, 19 Juni 2026 – 13:07 WIB
Perampok Sadis Tikam Wanita dengan 22 Tusukan, Dor Dor! - JPNN.COM
Proses pengeluaran proyektil dari kaki perampok sadis berinisial JA. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, PELALAWAN - Pelarian perampok sadis yang nyaris merenggut nyawa seorang kasir di kantor pembayaran SPB TBS PT. Malika Putri Tunggal (MPT), Desa Kiyap Jaya, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan, akhirnya berakhir.

Pelaku berinisial JA ditangkap Tim Satreskrim Polres Pelalawan bersama Unit Reaksi Cepat (URC) Bareskrim Polri di kawasan Simpang Gunting, arah Pangkalan Kerinci, tepatnya di depan Polsek Seikijang, pada Rabu (17/6/2026) malam.

“Benar. Pelaku sudah kami amankan. Nanti akan kami rilis,” kata Kapolres Pelalawan AKBP Jhon Louis Letendera saat dikonfirmasi JPNN.com Jumat (19/6).

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Kasatreskrim Polres Pelalawan AKP Bayu Ramadhan Effendi menjelaskan bahwa saat proses penangkapan, JA terpaksa dilumpuhkan dengan tembakan di kedua kakinya.

“Pelaku sempat melakukan perlawanan dan mencoba melarikan diri, sehingga kami berikan tindakan tegas terukur,” ungkap Bayu.

Saat ini, pelaku telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut guna mengungkap motif serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.

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Sebelumnya, aksi pencurian dengan kekerasan itu terjadi pada Rabu (17/6/2026) sekitar pukul 17.00 WIB di kantor pembayaran SPB TBS PT MPT.

Korban, Putriani Tamba (25) yang bertugas sebagai kasir, ditemukan dalam kondisi bersimbah darah, setelah diduga diserang pelaku menggunakan senjata tajam.

Perampok sadis berinisial JA ditangkap Tim Satreskrim Polres Pelalawan bersama Unit Reaksi Cepat (URC) Bareskrim Polri di kawasan Simpang Gunting.

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TAGS   Perampok Sadis  Kapolres Pelalawan AKBP Jhon Louis Letendera  Polres Pelalawan  kasus perampokan 
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