JPNN.com - Nasional - Hukum

Peran Fuad Hasan Disorot KPK, Kunci Ungkap Skandal Kuota Haji 2023-2024

Kamis, 09 April 2026 – 20:17 WIB
Pemilik agensi perjalanan haji Maktour, Fuad Hasan Masyhur (kiri) tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (28/8/2025). KPK memanggil Fuad Hasan Masyhur sebagai saksi kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024. ANTARA FOTO/Reno Esnir/wpa/rwa.

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan peran bos Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur, dalam dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 dinilai sangat sentral. Pemeriksaan terhadap Fuad dianggap penting untuk mengungkap secara utuh konstruksi perkara yang melibatkan banyak pihak.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan keterangan Fuad dibutuhkan karena posisinya berada pada tahap awal proses yang diduga menjadi pintu masuk terjadinya penyimpangan kebijakan.

“Ya tentunya keterangan dari setiap saksi sangat penting untuk membantu penyidik dalam mengungkap perkara ini, termasuk kepada saudara FHM yang sebelumnya kami sudah jelaskan juga bagaimana FHM ini ada di Forum SATHU,” kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (9/4).

Menurut dia, Fuad berada dalam forum asosiasi yang terlibat pada fase awal sebelum kebijakan pembagian kuota haji ditetapkan oleh Kementerian Agama.

“Yang artinya pradiskresi atau sebelum Kementerian Agama menetapkan pembagian kuota haji menjadi 50-50 itu diduga ada pertemuan-pertemuan yang dilakukan antara pihak-pihak dari Kementerian Agama dan juga para pihak swasta dalam hal ini Forum SATHU, asosiasi dan juga pihak-pihak lainnya,” ujarnya.

KPK menduga dari forum tersebut muncul inisiatif yang mendorong perubahan kebijakan kuota secara signifikan, termasuk penambahan kuota haji khusus.

“Nah ini kan kemudian penyidik penting untuk mendalami terkait dengan substansi dari pertemuan tersebut karena diduga ada inisiatif-inisiatif yang dilakukan para pihak swasta ini untuk mendorong agar Kementerian Agama melakukan diskresi pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 tersebut,” ucapnya.

Budi menegaskan peran Fuad tidak bisa dipandang sepele karena diduga ikut dalam proses awal yang menentukan arah kebijakan.

