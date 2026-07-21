Peran Pembunuh Prajurit TNI di Kelapa Dua Terungkap, Motif Masih Misterius

jpnn.com, JAKARTA - Satreskrim Polres Tangerang Selatan resmi menetapkan empat orang warga sipil sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan prajurit TNI AD berinisial ABS di wilayah Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang.

Hingga kini, aparat kepolisian masih memeriksa para pelaku secara intensif guna mendalami motif pasti di balik aksi kriminal tersebut.

Satreskrim Polres Tangerang Selatan resmi menetapkan empat orang warga sipil sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan prajurit TNI AD berinisial ABS di wilayah Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang.

Baca Juga: Polisi Rekonstruksi Kasus Pembunuhan Bidan oleh Suami di Situbondo

Hingga kini, aparat kepolisian masih memeriksa para pelaku secara intensif guna mendalami motif pasti di balik aksi kriminal tersebut.

Kasatreskrim Polres Tangerang Selatan AKP Wira Graha Setiawan di Tangerang, Selasa, mengatakan penyidik masih memeriksa para tersangka sebelum menggelar perkara untuk melengkapi proses penyidikan.

Menurut Wira, keempat tersangka masing-masing berinisial BR (36), RRG (22), MKN (27), dan EYR (21). BR, RRG, dan MKN diduga melakukan pengeroyokan terhadap korban, sedangkan EYR diduga menusuk korban hingga meninggal dunia.

"Hingga saat ini, total terdapat empat orang tersangka yang telah ditahan dan dititipkan di Rumah Tahanan Polisi (Tahti) Polda Metro Jaya," katanya.

Selain empat tersangka tersebut, tim gabungan Polres Tangerang Selatan, Denpom 1 Jaya Tangerang, dan Korem 052/Wijayakrama juga mengamankan tiga orang lain yang masih didalami keterlibatannya dalam perkara tersebut.