Ekonomi - Bisnis

Peran Pertamina Dinilai Sangat Melekat dengan Kehidupan Masyarakat

Kamis, 11 Desember 2025 – 05:00 WIB
Peran Pertamina Dinilai Sangat Melekat dengan Kehidupan Masyarakat
Peran Pertamina Dinilai Sangat Melekat dengan Kehidupan Masyarakat. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing menilai Pertamina harus terus berbenah dan memperkuat kepercayaan masyarakat.

Hal ini Emrus Sihombing katakan, untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Pertamina yang ke-68.

“HUT ke-68 Pertamina harus dimaknai sebagai momen untuk meningkatkan kualitas dan kinerja agar menjadi lebih baik lagi,” ujar Emrus dikutip Kamis (11/12).

Menurut Emrus, Pertamina saat ini telah menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam pengelolaan bahan bakar minyak (BBM). Namun, ia menilai upaya pembenahan internal harus terus dilakukan agar kepercayaan publik tetap terjaga dan semakin menguat.

Bahkan kata Emrus, Pertamina harus fokus untuk memberantas dan melawan mafia migas. Sebab itu menjadi tantangan serius dalam tata kelola sektor energi nasional.

“Pertamina harus terus dibersihkan agar pengelolaan BBM oleh Pertamina dapat berjalan lancar, tanpa kepentingan mafia migas,” tegasnya.

Lebih lanjut, Emrus menyebut posisi Pertamina sebagai BUMN strategis menjadikannya tumpuan harapan publik dalam pengelolaan energi nasional. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat harus dijaga melalui transparansi, profesionalisme, dan konsistensi kinerja.

“Pertamina harus menjadi perusahaan pengelola minyak dan gas yang menjadi harapan dan kepercayaan masyarakat Indonesia,” ucapnya.

Pertamina menjadi tumpuan harapan publik dalam pengelolaan energi nasional. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat harus dijaga dengan transparasi

