Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Peran PR Kini Tak Lagi Sekadar Fungsi Komunikasi Pendukung

Kamis, 29 Januari 2026 – 23:45 WIB
Peran PR Kini Tak Lagi Sekadar Fungsi Komunikasi Pendukung - JPNN.COM
Ajang Indonesia Public Relations Awards (IPRA) 2026. Foto dok WE

jpnn.com, JAKARTA - Mengusung tema Building Trust Through Technology and Transformation, Shaping Credibility and Impact in Public Relations, IPRA 2026 diharapkan tidak hanya memberikan pengakuan atas keunggulan kinerja PR, tetapi juga mendorong lahirnya standar baru dalam pemanfaatan teknologi komunikasi, penerapan etika dan tata kelola informasi.

Serta penguatan peran PR sebagai penggerak kepercayaan dan daya saing bisnis.

“Setiap pesan yang disampaikan, baik melalui media arus utama, platform digital, maupun media sosial yang berpotensi membentuk persepsi publik dan berdampak langsung pada citra serta kinerja organisasi di mata publik dan pasar,” ujar CEO & Chief Editor Warta Ekonomi Muhamad Ihsan.

Baca Juga:

Ihsan menuturkan peran Public Relation di era digital tidak lagi sekadar fungsi komunikasi pendukung, melainkan menjadi elemen strategis dalam membangun reputasi, kredibilitas, dan kepercayaan publik terhadap perusahaan dan institusi.

Melalui acara ini, Warta Ekonomi ingin menegaskan peran PR yang semakin kompleks dengan mengapresiasi praktik PR yang adaptif, berbasis teknologi, dan berintegritas, sekaligus mendorong standar baru dalam membangun kredibilitas dan kepercayaan publik di era transformasi digital.

Tercatat ada sekitar 45 perusahaan yang meraih penghargaan dalam ajang Indonesia Public Relations Awards (IPRA) 2026. Selamat!(chi/jpnn)

Baca Juga:

IPRA 2026 diharapkan tidak hanya memberikan pengakuan atas keunggulan kinerja PR, tetapi juga mendorong lahirnya standar baru dalam pemanfaatan teknologi.

Redaktur & Reporter : Yessy Artada

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Penghargaan  Public Relation  Warta Ekonomi  perusahaan 
BERITA PENGHARGAAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp