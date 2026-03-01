Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Film

Peran Reza Rahadian dan Eva Celia dalam Laut Bercerita

Minggu, 01 Maret 2026 – 16:16 WIB
Reza Rahadian dan Eva Celia dalam film Laut Bercerita. Foto: Dok. Pal8 Pictures

jpnn.com, JAKARTA - Reza Rahadian dan Eva Celia akan membintangi film terbaru yang berjudul Laut Bercerita.

Kedua selebritas itu mengaku sangat terkesan dengan kisah yang diangkat dari novel tersebut.

Reza Rahadian tidak memungkiri bahwa memerankan Biru Laut cukup sulit secara emosional. Dia berharap film Laut Bercerita bisa menumbuhkan kepekaan bagi penonton.

"Semoga film ini bisa membuka ruang berefleksi terhadap permasalahan sosial saat ini," kata Reza Rahadian.

Sementara itu, Eva Celia yang membaca novel Laut Bercerita beberapa tahun silam mengaku punya tokoh favorit.

Dia pun sangat bangga akhirnya bisa mendapat peran sebagai Anjani.

"Waktu pertama kali membacanya, saya membayangkan kalau ada film panjangnya, saya ingin menjadi Anjani. Impian saya menjadi kenyataan,” tutur Eva Celia.

Rumah produksi Pal8 Pictures baru saja mengumumkan daftar pemeran film Laut Bercerita.

