Peran Strategis Pertamina Jaga Ketahanan Energi, dan Stabilitas Ekonomi

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom Universitas Islam Sumatera Utara Benjamin Gunawan, menilai kritik terhadap PT Pertamina (Persero) merupakan hal yang wajar.

Namun, menurutnya, berbagai kritik tersebut perlu disikapi secara proporsional dengan mempertimbangkan peran strategis perusahaan dalam menjaga ketahanan energi nasional.

Gunawan mengatakan Pertamina tidak hanya berfungsi sebagai badan usaha milik negara yang menjalankan kegiatan bisnis, tetapi juga memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas ekonomi dan sosial melalui penyediaan energi.

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Menurut Gunawan, kebanggaan tersendiri bagi Pertamina yang masuk dalam Fortune Southeast Asia 500. Bahkan di kawasan ASEAN, Pertamina masuk dalam jajaran lima perusahaan terbesar dari sisi pendapatan.

"Ini menunjukkan bahwa Pertamina memiliki peran yang sangat strategis bagi perekonomian nasional maupun kawasan," kata Gunawan saat diwawancarai melalui sambungan telepon, Minggu (28/6).

Gunawan menuturkan, kritik terhadap Pertamina tetap penting sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola perusahaan. Namun, ia menilai masyarakat juga perlu melihat kontribusi Pertamina dalam menjalankan mandat strategis pemerintah.

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"Pertamina saat ini bukan sekadar perusahaan penyedia BBM. Saya melihat Pertamina juga menjalankan fungsi strategis untuk menjaga daya beli masyarakat, meredam inflasi, memastikan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, hingga mencegah potensi gejolak sosial akibat kenaikan harga energi," ujarnya.

Dia menjelaskan, stabilitas pasokan energi memiliki pengaruh langsung terhadap berbagai indikator ekonomi, mulai dari pengendalian harga barang dan jasa hingga keberlangsungan aktivitas industri dan konsumsi masyarakat.