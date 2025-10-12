Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Peran Strategis Polri Mengawal Pemerintah Prabowo

Minggu, 12 Oktober 2025 – 05:54 WIB
Peran Strategis Polri Mengawal Pemerintah Prabowo - JPNN.COM
Hal itu diungkapkan Penasihat Inpoin Center Dr Tasrif M Saleh. Foto: LBH Mabes.

jpnn.com, JAKARTA - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berperan besar dalam mendukung keberhasilan pemerintahan Prabowo menyelenggarakan agenda strategis. 

Hal itu diungkapkan Penasihat Inpoin Center Dr Tasrif M Saleh.

"Salah satu Asta Cita pemerintahan Prabowo adalah ketahanan Pangan, salah satunya program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang sangat berdampak di masyarakat, tetapi banyak persoalan krusial yaitu keamanan dan kesehatan. Maka Polri Harus dilibatkan," ujar Tasrif di jakarta, Sabtu (11/10). 

Tasrif menyatakan pemerintah saat ini mewarisi krisis kepercayaan publik dari pemerintah sebelumnya. Karenanya, Pemerintahan Prabowo harus cermat menjadikan krisis tersebut sebagai peluang untuk pembuktian. 

"Bukti konkret krisis kepercayaan publik ini ialah adanya tagar #resetindonesia dan 17+8 tuntutan rakyat, " katanya. 

Adapun persoalannya, kata Tasrif, pemerintah harus memperbaiki tata kelola dan kebijakan yang tidak hanya menguntungkan golongan elite tertentu. 

Selain itu, pemerintah memiliki masalah pada integritas dan penyalahgunaan kekuasaan. 

Pemerintah saat ini sedang menjalankan program strategis nasional, maka perlu menjaga dan menjamin stabilitas dan akuntabilitas dari publik. 

