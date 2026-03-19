Perang AS–Israel Vs Iran Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad SAW

jpnn.com - Perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran kembali memperlihatkan wajah lama politik dunia: perebutan kekuasaan, dominasi geopolitik, dan pertarungan kepentingan strategis di kawasan Timur Tengah.

Konflik ini bukan sekadar perang antara negara, tetapi juga bagian dari persaingan hegemoni global yang melibatkan kepentingan militer, energi, keamanan regional, dan pengaruh politik internasional.

Namun dari perspektif Islam, perang tidak pernah dipandang sebagai instrumen utama politik.

Perang hanya dibenarkan sebagai jalan terakhir untuk mempertahankan keadilan dan melawan kezaliman.

Al-Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad SAW memberikan prinsip moral yang sangat tegas mengenai batas-batas perang.

Geopolitik Timur Tengah: Arena Perebutan Hegemoni

Timur Tengah sejak lama menjadi kawasan strategis dunia karena tiga faktor utama:

1. Cadangan energi terbesar dunia