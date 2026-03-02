Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Perang Iran-Israel Pecah, BI Pasang Kuda-Kuda Amankan Rupiah

Senin, 02 Maret 2026 – 12:00 WIB
Perang Iran-Israel Pecah, BI Pasang Kuda-Kuda Amankan Rupiah
Warga Iran mengunjungi pameran rudal dan drone di Tehran, November 2025. Ilustrasi Foto: Atta Kenare/AFP

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas (DPMA) Bank Indonesia, Erwin Gunawan Hutapea menanggapi eskalasi konflik di Timur Tengah pasca serangan Amerika Serikat (AS) ke Iran.

Langkah tersebut dilakukan guna mengantisipasi dampak gejolak pasar keuangan global terhadap stabilitas dalam negeri.

Erwin menegaskan Bank Indonesia (BI) akan terus mencermati pergerakan pasar secara seksama. 

Pemantauan intensif ini bertujuan agar bank sentral dapat mengambil langkah-langkah antisipatif yang diperlukan.

"Merespons secara tepat, termasuk memastikan nilai tukar rupiah bergerak sesuai dengan fundamentalnya," kata Erwin, dikutip Senin (2/3).

Guna menjaga stabilitas tersebut, Bank Indonesia memastikan akan tetap hadir di pasar melalui berbagai mekanisme intervensi. 

Hal ini dilakukan untuk memitigasi volatilitas yang mungkin timbul akibat tekanan geopolitik.

BI akan melakukan intervensi baik melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri maupun transaksi di pasar domestik.

Bank Indonesia menanggapi eskalasi konflik di Timur Tengah pasca serangan Amerika Serikat (AS) ke Iran.

