Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Perang Iran vs AS-Israel Berlanjut, Waka MPR Eddy: Waspadai Kenaikan Harga Minyak Mentah

Senin, 09 Maret 2026 – 14:43 WIB
Perang Iran vs AS-Israel Berlanjut, Waka MPR Eddy: Waspadai Kenaikan Harga Minyak Mentah - JPNN.COM
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengatakan satu minggu setelah penyerangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran, harga minyak melonjak. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengatakan satu minggu setelah penyerangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran, harga minyak melonjak lebih dari 30 persen ke angka 107 dolar AS per barrel.

Menurut dia kenaikan harga minyak mentah akibat perang yang tengah berkecamuk.

Namun, kenaikan yang sangat cepat dan drastis akan membebani APBN untuk waktu yang sulit diprediksi.

Baca Juga:

“Saya membahas proyeksi harga migas dalam jangka pendek dengan teman-teman eks perbankan yang diantaranya bergerak di bidang perdagangan komoditas. Pembahasan terkait prospek kenaikan harga migas jika perang berlangsung untuk 3-12 bulan mendatang, termasuk negara-negara yang diuntungkan dan paling dirugikan akibat kondisi ini," kata PAN Eddy Soeparno pasca-melakukan zoom conference call dengan sejumlah pengamat migas di Singapura dan Tokyo, Senin (9/3).

Menurut Eddy, Cina, India, Jepang, dan Korea akan mencari alternatif baru termasuk ke Nigeria, Angola, Brazil yang juga merupakan negara pemasok migas bagi Indonesia.

"Artinya, kita berpeluang “berebut” supply minyak mentah dengan negara-negara raksasa pengimpor migas," ungkapnya.

Baca Juga:

Doktor Ilmu Politik UI ini menjelaskan, implikasi kenaikan harga minyak mentah bagi Indonesia cukup menantang mengingat kebutuhan migas kita adalah 1 juta barrel per hari.

Di saat harga minyak mentah naik secara signifikan dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar melemah maka beban impor migas menjadi semakin berat.

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengatakan satu minggu setelah penyerangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran, harga minyak melonjak.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MPR RI  Eddy Soeparno  harga minyak mentah  Timur Tengah  perang 
BERITA MPR RI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp