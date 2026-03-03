Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Perang Iran vs Israel, Ibadah Haji 2026 Ditunda?

Selasa, 03 Maret 2026 – 10:04 WIB
Perang Iran vs Israel, Ibadah Haji 2026 Ditunda? - JPNN.COM
Ilustrasi jemaah haji. Ilustrasi: ANTARA FOTO/Saudi Press Agency/Handout via REUTERS/pras/cfo

jpnn.com, JAKARTA - Kawasan di Timur Tengah terus memanas sesuai adanya perang antara Iran dengan Israel-Amerika Serikat (AS).

Adanya perang ini membuat maskapai di sejumlah negara membatalkan dan menunda penerbangan mereka.

Isu berembus adanya perang ini bakal membuat Ibadah Haji 2026 mengalami penundaan.

Baca Juga:

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan hingga saat ini belum ada dampak perang terhadap persiapan Ibadah Haji 2026 yang sedang berjalan.

"Seluruh tahapan perencanaan dan koordinasi tetap berlangsung sesuai jadwal," ujar Dahnil dikutip Selasa (3/2).

Dahnil mengaku pemerintah terus melakukan pemantauan terkait ketegangan yang terjadi di kawasan Timur Tengah ini.

Baca Juga:

Adapun penyelenggaran Ibadah Haji 2026 berlangsung pada 27 Mei 2026 mendatang.

“Kami berharap kondisi segera normal. Pemerintah akan terus memantau perkembangan dan mengambil langkah yang diperlukan,” kata dia.

Kawasan di Timur Tengah terus memanas sesuai adanya perang antara Iran dengan Israel-Amerika Serikat (AS).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ibadah Haji  jemaah haji 2026  haji 2026  Iran  Israel  Amerika Serikat  Perang Dunia III 
BERITA IBADAH HAJI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp