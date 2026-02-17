Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Perang Saraf Dimulai, Persib Bandung Dapat Tantangan dari Persita Tangerang

Selasa, 17 Februari 2026 – 21:10 WIB
Pemain asing Persita Tangerang, Rayco Rodriguez saat berlaga pada ajang Super League 2025/26 di Stadion Indomilk Arena. Foto: Dokumentasi Persita Tangerang

jpnn.com - Persita Tangerang langsung mengalihkan fokus ke laga berikutnya melawan Persib Bandung setelah meraih kemenangan atas PSBS Biak.

Tim berjuluk Pendekar Cisadane itu mengamankan tiga poin saat tampil di Stadion Indomilk Arena, Senin (16/2/2026), dengan skor 2-1.

Gol kemenangan Persita dicetak oleh Rayco Rodriguez pada menit ke-68 serta Ahmad Nur Hardianto (70').

Tambahan tiga poin membuat Persita untuk sementara menempati peringkat keenam klasemen Super League 2025/26 dengan koleksi 35 poin, hasil dari sepuluh kemenangan, lima imbang, dan enam kalah.

Pemain Persita Rayco Rodriguez menilai kemenangan atas PSBS Biak menjadi modal berharga menjelang laga berat melawan Persib Bandung.

Maklum, tim berjuluk Maung Bandung tersebut kini tengah memuncaki klasemen sementara kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

"Selanjutnya kami juga ingin menang di Bandung melawan Persib. Itu juga menjadi pertandingan yang penting."

"Kami akan mencoba menikmati pertandingan berikutnya melawan Persib, akan menjadi laga yang besar untuk kami," ujar pemain kelahiran 24 November 1996 itu.

Persita Tangerang langsung mengalihkan fokus untuk persiapan melawan Persib Bandung setelah laga melawan PSBS Biak, Minggu (22/2)

