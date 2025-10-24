Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Internasional - Amerika

Perangi Kartel Narkoba, Trump Bakal Perluas Operasi ke Daratan Venezuela

Jumat, 24 Oktober 2025 – 08:36 WIB
Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih. Foto: AFP

jpnn.com - WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggencarkan perang terhadap kartel narkoba di Venezuela. Trump menyatakan bahwa pihaknya akan segera memulai operasi darat di wilayah Venezuela dalam rangka memerangi kartel narkoba tersebut.

“Narkoba yang tiba melalui laut hanya sekitar 5 persen dari kondisi setahun yang lalu, kurang dari 5 persen … Operasi akan berlanjut ke darat,” kata Trump dalam konferensi pers mengenai upaya pihaknya memerangi kejahatan lintas batas, Kamis (23/10).

Trump menyarankan Menteri Perang Pete Hegseth untuk menginformasikan rencana operasi tersebut kepada anggota Kongres AS.

Awal pekan ini, Hegseth menyatakan bahwa AS telah melancarkan dua serangan mematikan terhadap kapal-kapal yang diduga mengangkut narkoba di wilayah Samudera Pasifik timur.

Serangan tersebut menandai meluasnya operasi AS terhadap kapal-kapal terduga pengedar narkoba. Sebab, serangan AS sebelumnya terbatas hanya dilakukan di wilayah Laut Karibia selatan.

Pada Selasa lalu (21/10), media AS Axios mewartakan bahwa pihak intelijen AS tengah mengawasi pergerakan Presiden Venezuela Nicolas Maduro.

Langkah tersebut diambil karena Washington meyakini ada peluang Maduro akan disingkirkan dari kekuasaan atau mengundurkan diri. (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

