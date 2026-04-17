Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - ABC Indonesia - ABC Indonesia

Perangkat Sistem Pemantauan Bawah Laut Buatan Tiongkok Ditemukan di Lombok

Jumat, 17 April 2026 – 21:19 WIB
Perangkat Sistem Pemantauan Bawah Laut Buatan Tiongkok Ditemukan di Lombok

Sebuah alat besar menyerupai torpedo yang ditemukan di dekat sebuah pulau di selat yang strategis antara Bali dan Lombok diidentifikasi oleh analis pertahanan sebagai perangkat sistem pemantauan bawah laut Tiongkok.

Namun, Beijing menepis kekhawatiran tersebut, dengan mengatakan, "tidak perlu interpretasi atau curiga yang berlebihan."

Mengutip Antara, seorang nelayan menemukan objek sepanjang 3,7 meter itu di utara pulau Gili Trawangan di Selat Lombok pekan lalu.

Angkatan Laut Indonesia membawa alat tersebut ke pangkalan angkatan laut Mataram di Lombok untuk diselidiki lebih lanjut.

"Angkatan laut akan melakukan pemeriksaan mendalam untuk mengidentifikasi alat tersebut, termasuk asal, tujuan, dan data yang tersimpan," kata juru bicara angkatan laut Laksamana Muda Tunggul.

'Pelampung sensor milik Tiongkok'

Perangkat tersebut diidentifikasi oleh analis pertahanan maritim HI Sutton sebagai "Sistem Tambat Transmisi Real-Time Laut Dalam" yang dikembangkan oleh Institut Penelitian 710 Tiongkok.

"Institut tersebut berfokus pada serangan dan pertahanan bawah laut," tulis Sutton.

Sistem ini dirancang untuk diikat ke jangkar di dasar laut sambil mengirimkan data ke pangkalan melalui pelampung komunikasi yang ditempatkan di permukaan.

Sumber ABC Indonesia

Sumber ABC Indonesia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sistem Pemantauan Bawah Laut  Tiongkok  Spionase  Lombok  ABC online 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp