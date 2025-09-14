Close Banner Apps JPNN.com
Perankan Istri Kedua dalam Series Menikahi Jadi yang Kedua, Aisyah Aqilah Keluar Dari Zona Nyaman

Minggu, 14 September 2025 – 22:17 WIB
Konferensi pers WeTV Original Menikahi Jadi yang Kedua di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Kamis (11/9). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Aisyah Aqilah berperan sebagai Naira, istri kedua dalam series terbaru berjudul Menikahi Jadi yang Kedua.

Dia mengaku ini merupakan kali pertama dirinya berperan sebagai seorang istri kedua.

Lewat perannya tersebut, Aisyah Aqilah pun keluar dari zona nyamannya sebagai seorang aktris.

"Ini pertama kalinya aku ambil cerita yang aku keluar dari zona nyaman aku, which is good sih sebenernya karena biasanya, aku tentang anak SMA-lah, kayak cinta-cintanya pasti ya seumuran-seumuran," ujar Aisyah Aqilah di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (11/9).

"And this is my first time dan ya jadi yang kedua. Itu cukup bisa dibilang cukup bikin deg-degan karena kalau aku secara pribadi aku sangat bertentangan dengan itu," sambungnya.

Meskipun berperan sebagai istri kedua, Aisyah Aqilah mengaku tak takut menjadi sasaran kekesalan penoton, terutama kaum ibu-ibu.

Sebab, wanita 22 tahun itu menilai, penonton pun akan mengerti dengan alasan karakter Naira mau menjadi istri kedua.

"Sebenarnya aku enggak takut sih karena pasti kalau mereka nonton aku rasa mereka juga pasti punya empati. Karena ya yang kayak tadi aku bilang sih, maksudnya walaupun memang terdengarnya menyeramkan ya jadi yang kedua seperti itu, tapi ada cerita di baliknya kenapa bisa jadi yang kedua," tutur Aisyah Aqilah.

