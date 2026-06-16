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JPNN.com - Entertainment - Film

Perankan Karakter Korban Kekerasan Seksual di Film Saat Aku Bersuara, Marshanda: Banyak Sekali Emosi

Selasa, 16 Juni 2026 – 22:00 WIB
Perankan Karakter Korban Kekerasan Seksual di Film Saat Aku Bersuara, Marshanda: Banyak Sekali Emosi - JPNN.COM
Konferensi pers film Saat Aku Bersuara di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Marshanda memerankan karakter Nadia dalam film Saat Aku Bersuara.

Dalam film tersebut, Nadia diceritakan sebagai seorang pengacara muda yang harus menghadapi luka mendalam sebagai korban kekerasan seksual.

Marshanda mengaku merasakan beragam emosi saat memerankan karakter Nadia dalam film terbarunya itu.

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"Selama syuting rasa emosi yang beneran aku rasakan ini kan beragam banget ya, dari down sampai dia punya harapan lagi," ujar Marshanda di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (14/6).

Wanita 36 tahun itu juga menjelaskan caranya mendalami karakter Nadia yang penuh luka dan kesedihan.

"Kalau Caca merasakan trauma, aku buat rasa trauma itu terlibat ketika aku berperan menjadi Nadia," kata Marshanda.

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Dia mengaku karakternya begitu menantang karena banyaknya lapisan emosi yang harus ditampilkan. Meski begitu, hal tersebut justu membuat ibu satu anak itu lebih berani untuk merasakan apa yang dirasakannya.

"Jadi banyak sekali emosi yang menantang dari karakter Nadia dan membuat aku lebih berani untuk merasa," ucap Marshanda.

Aktris Marshanda memerankan karakter Nadia dalam film terbaru, Saat Aku Bersuara.

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TAGS   Marshanda  Film Saat Aku Bersuara  Kekerasan Seksual  korban kekerasan seksual 
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