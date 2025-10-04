Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Film

Perankan Nisa di Ipar Adalah Maut The Series, Tatjana Saphira Mengaku Beban

Sabtu, 04 Oktober 2025 – 10:58 WIB
CEO MD Entertainment Manoj Punjabi (kiri), Nicole Parham, Deva Mahenra, Tatjana Saphira, dan sutradara Hanung Bramantyo, di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (1/10). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - MDTV berkolaborasi dengan Netflix meluncurkan series terbaru, Ipar Adalah Maut.

Series tersebut merupakan adaptasi dari film drama fenomenal berjudul serupa yang tayang tahun lalu di bioskop.

"Sejak hadir, MDTV konsisten menjadi rumah bagi drama-drama berkualitas di layar kaca Indonesia. Dengan semangat menghadirkan cerita terbaik, MDTV kini bahkan menjalin kolaborasi dengan Netflix lewat Ipar Adalah Maut The Series, membuktikan komitmennya sebagai TV paling drama dengan standar internasional," ujar CEO MD Entertainment Manoj Punjabi di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (1/10).

Dalam Ipar Adalah Maut The Series, Deva Mahenra masih didapuk untuk memerankan Aris seperti di film.

Sementara itu, karakter Nisa dalam series ini diperankan Tatjana Saphira dan Rani diperankan oleh Nicole Parham.

Melakoni karakter dari cerita yang sudah dikenal luas tentu bukan tanpa tekanan.

Tatjana Saphira tak menampik cukup merasakan beban saat membawakan karakter Nisa.

"Kalau bilang enggak ada beban sih itu berarti kayak bohong ya, pasti adalah bebannya sedikit," tuturnya.

Deva Mahenra, Tatjana Saphira, dan Nicole Parham bakal beradu akting dalam Ipar Adalah Maut The Series.

