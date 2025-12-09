Close Banner Apps JPNN.com
Perankan 'Orang Ketiga' dalam Film Terbaru, Megan Domani Tak Takut Dihujat?

Selasa, 09 Desember 2025 – 10:08 WIB
Konferensi pers film Musuh Dalam Selimut di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (8/12). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Aktris Megan Domani membintangi film terbaru berjudul Musuh Dalam Selimut.

Dalam film tersebut, dia berperan sebagai Suzy, 'orang ketiga' dalam rumah tangga Gadis (Yasmin Napper) dan Andika (Arbani Yasiz).

Megan Domani mengaku tak takut dengan reaksi negatif maupun hujatan dari warganet atas perannya tersebut.

"Siap banget. Enggak apa-apa," ujar Megan Domani di kawasan Cikini, Jakarta Selatan, Senin (8/12).

Bagi Megan, perannya tersebut sangat berbeda dari proyek yang biasanya diambil.

Megan mengaku dirinya memang sejak lama ingin memerankan karakter yang berbeda.

"Karena aku merasa dengan aku ngambil peran ini, ini adalah peran yang sangat berbeda dari yang sebelumnya. Aku tuh dari dulu selalu pengen banget bisa memainkan karakter-karakter yang berbeda, mencoba hal-hal baru, dan ini semoga bisa menjadi jembatan itu," tuturnya.

Perempuan 23 tahun itu bahkan mengaku dirinya sudah tertarik dan merasa karakternya itu menantang untuk diperankan sejak kali pertama diberikan skrip.

TAGS   Megan Domani  Film Musuh Dalam Selimut  film terbaru  orang ketiga  Hadrah Daeng Ratu 
