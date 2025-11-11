Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

PERAPIN Lahir dari Semangat Hak Berkumpul & Berserikat yang Jamin UUD 45

Selasa, 11 November 2025 – 14:20 WIB
Ketua Umum Poros Indonesia (PERAPIN) Prof Gayus Lumbuun (Kiri) dan Ketua Dewan Penasehat Pontjo Sutowo PERAPIN Pontjo Sutowo (kanan). Foto: dok PERAPIN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Poros Indonesia (PERAPIN) Prof Gayus Lumbuun menyampaikan PERAPIN ini didasarkan pada hak berkumpul dan berserikat yang jamin oleh UUD 1945 serta pentingnya kedudukan advokat dalam sistem peradilan. 

Hal itu diungkapkan Prof Gayus saat Perhimpunan Advokat PERAPIN menggelar konsolidasi Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERAPIN, di Jakarta Senin (10/11).

Adapun kegiatan tersebut dihadiri Ketua Umum PERAPIN Prof Gayus Lumbuun, Sekjen DPN PERAPIN Dr Yuherman SH, MH, MKn, Ketua Dewan Penasehat Pontjo Sutowo dan Iman Sunaryo.

Prof Gayus Lumbuun mengatakan bahwa profesi advokat adalah profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab.

“Untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia,” kata dia.

Namun, tantangan besar yang terus membayangi perkembangan advokat di Indonesia adalah upaya menempatkan kedudukan, fungsi dan ke/FKPupun negara.

Dalam negara hukum, keberadaan, kedudukan, fungsi dan kewenangan advokat diperlukan dalam hubungannya dengan proses penegakan hukum, termasuk ikut andil dalam menjamin hak seseorang yang perlu diperhatikan dan agar tidak diabaikan, sehingga seseorang yang dituntut pidana atau digugat berhak dan dapat didampingi advokat agar kepentingannya dapat dibela secara yuridis dengan memperhatikan hak-hak asasinya. 

Dengan demikian, advokat adalah sebuah profesi terhormat (officum nobile) yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan.

