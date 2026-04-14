Peraturan BKN: Jenis Penghargaan dan Hukuman bagi PPPK, Ada Potong Gaji

Selasa, 14 April 2026 – 08:16 WIB

jpnn.com - JAKARTA – Badan Kepegawaian Negara menerbitkan aturan mengenai pemberian penghargaan dan hukuman disiplin bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup BKN.

Sekali lagi, Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2026 hanya berlaku bagi PPPK di lingkup BKN, instansi yang kini dipimpin Prof Zudan Arif Fakrulloh.

Peraturan BKN tersebut ditetapkan pada 27 Februari 2026 dan diundangkan 16 Maret 2026.

Jenis Penghargaan bagi PPPK

Pasal 2 Peraturan BKN tersebut menyatakan, PPPK yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.

Pasal Pasal 3 angka (1) menyebutkan jenis-jenis penghargaan bagi PPPK, yakni:

a. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau

b. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.

“Selain penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPPK juga dapat diberikan penghargaan anugerah PPPK teladan dan/atau berprestasi,” demikian kalimat di Pasal 3 angka (2).