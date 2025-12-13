Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Keluarga

Perayaan 1 Dekade, Aeon Mall BSD City Bagikan Miliaran Rupiah untuk Pelanggan

Sabtu, 13 Desember 2025 – 20:20 WIB
Perayaan 1 Dekade, Aeon Mall BSD City Bagikan Miliaran Rupiah untuk Pelanggan - JPNN.COM
Aeon Mall BSD City sukses menggelar program Shopfinity: Infinite Rewards di Tangerang, Banten. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, TANGERANG - Aeon Mall BSD City sukses menggelar program apresiasi bagi pelanggan yang telah setia berbelanja selama 10 tahun mal hadir.

Dalam acara bertajuk Shopfinity: Infinite Rewards, Aeon Mall BSD memberikan berbagai hadiah bernilai miliaran rupiah, melalui undian kupon transaksi yang dikumpulkan pelanggan selama periode program 8 bulan.

General Manager Mall Operation Aeon Mall BSD City, Bayu Tunggul Aji mengungkapkan tingginya antusiasme pengunjung terhadap program tersebut.

Dari hasil minimal berbelanja Rp500 ribu selama periode periode 26 Mei-30 November 2025, terkumpul kupon undian pelanggan sebanyak 53 ribu.

“Ini sebagai bentuk wujud apresiasi kepada para pengunjung setia Aeon Mall BSD City, sekaligus strategi memperkuat daya tarik di tengah kompetisi ritel yang semakin dinamis,” kata Bayu di Tangerang, Banten, baru-baru ini.

Pihak manajemen memastikan bahwa seluruh proses pengundian berlangsung secara terbuka dan transparan.

Hal tersebut dilakukan untuk menjamin kredibilitas acara dan kepercayaan pengunjung setia Aeon Mall BSD City.

Bayu menegaskan seluruh tahapan pengundian kupon telah mengikuti regulasi yang ditetapkan pemerintah.

Aeon Mall BSD City menggelontorkan miliaran rupiah untuk memberikan hadiah kepada pelanggan setia dalam momen 10 tahun hadir.

